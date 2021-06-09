2021/06/09 | 12:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي سبت بن سبت، إن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً متزايداً من قبل الحكومات بشأن قضية تنويع مصادر الطاقة للوصول إلى مزيج للطاقة أكثر استدامة وأكثر نظافة وأعلى كفاءة.

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