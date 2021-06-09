لطلاب الثالث متوسط ..التربية تعلق الجزء الثاني لمادة الرياضيات (وثيقة)

2021/06/09 | 12:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، تعليق كتاب الجزء الثاني لمادة الرياضيات لطلاب الصف الثالث المتوسط.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 حزيران 2021)، "مراعاةً لظروف الطلبة بسبب جائحة كورونا تقرر تعليق الجزء الثاني لكتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط الخاص بمدارس التعليم العام ومدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي ( 2020 - 2021 ) ، متمنيةً لطلبتها الموفقية والنجاح في الامتحانات العامة".

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