قائد فيلق القدس يصل إلى بغداد.. تعرف على جدول اعماله

2021/06/09 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بوصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني الى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "قآاني سيعقد اجتماعات موسعة مع اطراف حكومية وسياسية ومسلحة لغرض بحث الاوضاع على الساحة العراقية، لاسيما التصعيد الاخير بين الحكومة والفصائل المسلحة".

ولفت إلى أن "قائد فيلق القدس قد انهى قبل قليل اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

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