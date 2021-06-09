2021/06/09 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الأربعاء، ان تركيا تمهد من خلال عمليات تجريف الأراضي التي تنفذها في كردستان لإنشاء قاعدة عسكرية هناك، فيما طالبت الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف رسمي من تلك الانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية.

وقالت عضو اللجنة آلاء طالباني في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "تجريف الأراضي والبساتين الذي تقوم تركيا به فيه جانبان سياسي وبيئي، وفي كلاهما خرق للدستور والمعاهدات واحترام حسن الجوار، وأطنان الخشب التي قطعت بطرق غير قانونية سوف تؤثر على البيئة في إقليم كردستان والعراق".

وأضافت أن "هناك شهود عيان يؤكدون أن أطنان الأخشاب التي تقطع تؤخذ الى تركيا عن طريق الشاحنات، وهذا خرق واضح للسيادة العراقية"، مبينة أن "تركيا تدعي أن هدفها مطاردة حزب العمال (PKK) ولكن بهذا الشكل ودون موافقات حكومة بغداد والإقليم يعد هذا خرقاً للسيادة".

وأوضحت أن"تجريف الغابات والبساتين يُعد جريمة إنسانية، خصوصاً وان المعلومات تشير الى أنها بداية لبناء قواعد عسكرية تركية، لذلك فنحن ندعو الحكومة الاتحادية الى اتخاذ موقف رسمي"، مؤكدة أن "لجنتها سوف تصدر بياناً وموقفاً تجاه ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية النيابية تكشف عن مخطط تركي لانشاء قواعد عسكرية جديدة في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية النيابية تكشف عن مخطط تركي لانشاء قواعد عسكرية جديدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).