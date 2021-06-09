غدا .. العراق بمواجهة إيران بنهائي اسيا بكرة قدم الصم

2021/06/09 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يواجه منتخبنا الوطني العراقي بكرة القدم للصم غدا نظيره الايراني بنهائي بطولة اسيا للصم المقامة حاليا بمدينة كيش في إيران.

وقال رئيس اللجنة الباراولمبية عقيل حميد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "العراق وصل المباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب الاوزبكي بنصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد ويعد المنتخب الاوزبكي من المنتخبات القوية بالقارة الآسيوية".

واضاف أن "الفريق الاوزبكي قد تصدر مجموعته بتسع نقاط بعد فوزه على كوريا الجنوبية وتايلند وأفغانستان".

وبيّن أن "لقائنا غدا مع المنتخب الايراني ليس الأول في البطولة فسبق وإن التقى المنتخبين بالدور الأول واستطاع الايراني الفوز بهدفين مقابل لا شيء".

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