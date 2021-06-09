2021/06/09 | 12:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت تقارير اعلامية باخلاء سبيل قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي "قاسم مصلح"، والذي اعتقل قبل عدة ايام....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو والصور..لحظه استلام "قاسم مصلح" من منزل الفياض وعودته الى منزله) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو والصور..لحظه استلام "قاسم مصلح" من منزل الفياض وعودته الى منزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).