العالم على موعد مع “خاتم النار”.. الكسوف الأول في 2021

2021/06/09 | 12:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

يستعد العالم لشهود اول كسوف للشمس في العام الحالي 2021، وبكسوف حلقي.

“خاتم النار”، او الكسوف الحلقي للشمس سيرى كلياً من بعض مناطق كندا وغرينلاند و روسيا.، اما باقي المناطق فهناك فرصة لرؤيته جزئياً في شمال إفريقيا وأوروبا وشمال آسيا ولا يرى في العراق .

ويحدث الكسوف الحلقي عندما لا يكون القمر الذي يمر بين الأرض والشمس قريبا بما فيه الكفاية من كوكبنا لحجب ضوء الشمس تماما تاركا حلقة رفيعة من الشمس مرئية.

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