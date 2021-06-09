2021/06/09 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افتتحت اليوم الأربعاء، في محافظة كربلاء محطة ضخ الرزازة الجديدة.وقال مراسلنا، إنه “جرى صباح اليوم، إفتتاح محطة ضخ الرزازة الجديدة في محافظة كربلاء”.وأضاف، أن “المحطة افتتحت من قبل وزير الموارد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إفتتاح محطة ضخ الرزازة الجديدة في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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