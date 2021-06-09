2021/06/09 | 12:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد البنك الدولي استعداده للاستجابة لأي طلب تقدمه الحكومة العراقية بشأن القروض بالرغم من أنها “لم تطلب قرضاً حتى الآن”.وبيّن ممثل البنك في بغداد رمزي نعمان في تصريح صحفي، أن “العراق رسم سياسة لتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد من خلال الالتزام بالورقة البيضاء الاصلاحية، إلا أنه ما زال يواجه أزمات اقتصادية”.وقال نعمان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك الدولي: بغداد لم تطلب قرضاً حتى الان وجاهزون للدعم first appeared on النور نيوز.

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