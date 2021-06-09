أسعار النفط ترتفع عقب مؤشرات قوية للطلب على الوقود

2021/06/09 | 12:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إرتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية، اليوم الأربعاء، عقب مؤشرات على طلب قوي على الوقود في الاقتصادات الغربية.العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 32 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 72.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست في وقت سابق 72.83 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 …

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