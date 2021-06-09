واسط : خطة ستراتيجية للتعامل مع شحّ المياه

2021/06/09 | 12:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط ـ واع أكدت مديرية الموارد المائية في محافظة واسط، اليوم الأربعاء، وضع خطة ستراتيجية للتعامل مع الشحّ المائي.وقال معاون مدير الموارد المائية في محافظة واسط كريم حسين سرحان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يمرّ بأزمة مائية نتيجة لانحسار مياه الأمطار، فضلاً عن قلة المياه الواردة من ايران وتركيا، ما أثَّر على الخزين الستراتيجي للسدود".واضاف، أنه "يجب أن تكون هناك عملية تقنين لترشيد الاستهلاك والمحافظة على الاطلاقات المائية والخزين الستراتيجي، بالإضافة إلى تعاون المستفيدين والمعنيين بتوفير مياه الشرب والسقي".وأكد، أن "انخفاض مناسيب المياه عملية محسوبة لدى وزارة الموارد المائية، نتيجة الفترة الزمنية الحالية بين الموسمين الشتوي والصيفي"، مشيراً الى أن "الوزارة أبدت الاستعداد لتوفير مستلزمات الخطة الصيفية وتوفير مياه الشرب خلال السنتين المقبلتين".وشدّد، على أن "الوزارة في تماس مباشر مع هذه التغييرات ووضعت خطة ستراتيجية لغرض التعامل مع الشحّ المائي بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي لتنفيذ الخطط الموسمية".

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