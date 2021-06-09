العمليات المشتركة: التحالف الدولي باشر بتجهيز طائرات أف 16 بالأدوات الاحتياطية

2021/06/09 | 12:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، أن التحالف الدولي باشر بتجهيز طائرات 16 F العراقية بالأدوات الاحتياطية.وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي إن “العمليات المشتركة ومن خلال عملها مع التحالف الدولي أسهم بتأمين الكثير من المعدات والأسلحة والكاميرات والأبراج”.وأضاف الخفاجي، أن “التحالف الدولي باشر بتقديم […]

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