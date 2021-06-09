وزارة التربية تقرر تعليق الجزء الثاني لكتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط

2021/06/09 | 13:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت وزارة التربية، تعليق الجزء الثاني لكتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط الخاص بمدارس التعليم العام ومدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي ( 2020 – 2021 ) ، متمنيةً لطلبتها الموفقية والنجاح في الامتحانات العامة، مراعاةً لظروف الطلبة بسبب جائحة “كورونا”.

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