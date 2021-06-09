افتتاح المستشفى الألماني سعة 250 سرير بايمن الموصل / موسع

2021/06/09 | 13:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي عن افتتاح مستشفى الالماني سعة 250 سرير في ايمن الموصل.وقال الطائي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان " المستشفى افتتحت بعد انتهاء العمل بها بدعم من منظمة.giz والفرق الهندسية العراقية المحلية في صحة وبلدية نينوى ".واضاف ان" المستشفى تضم 250سريرا وست صالات لإجراء العمليات وأجهزة حديثة في منطقة الشفاء بايمن الموصل "./انتهى

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