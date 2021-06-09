التربية تقرر تعليق الجزء الثاني لكتاب الرياضيات للثالث المتوسط

2021/06/09 | 13:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة التربية، تعليق الجزء الثاني لكتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه مراعاةً لظروف الطلبة بسبب جائحة “كورونا”..تقرر تعليق الجزء الثاني لكتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط الخاص بمدارس التعليم العام ومدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي ( 2020 – 2021 …

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