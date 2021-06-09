قوباد طالباني يجتمع مع وفد امريكي

2021/06/09 | 13:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء، مع وفد امريكي ترأسه روبرت ولر القنصل الامريكي العام في اقليم كوردستان، لبحث آلية تطوير القطاع الخاص، وعدة مسائل آخرى ذات اهتمام مشترك.

خلال اللقاء اتفق الجانبان على اهمية الاهتمام بالقطاع الخاص في اقليم كوردستان واستعدادات الحكومة لتوفير جميع التسهيلات للاستثمار في كوردستان.

كما بحث الاجتماع، ضرورة الاصلاحات في نظام المصارف في اقليم كوردستان ، وتنظيمه، بشكل يدعم المستثمرين والقطاع الخاص.

في جانب آخر من الاجتماع، تم بحث ضرورة تنفيذ قانون الموازنة المالية ولعام 2021، جدد القنصل الامريكي العام في اربيل ، دعمه لجهود حكومة اقليم كوردستان في تنفيذ فقرات القانون.

PUKmedia ترجمة

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