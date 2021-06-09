2021/06/09 | 13:07 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم
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الاربعاء، القبض على امرأة سرقت 8 دور
سكنية بمناطق متفرقة في قضاء الهندية
شرقي محافظة كربلاء.
وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة
نون الخبرية، أنه "بعد أن حصلت عدة سرقات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كربلاء.. القبض على امرأة سرقت 8 دور) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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