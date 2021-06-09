في كربلاء.. القبض على امرأة سرقت 8 دور

2021/06/09 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم

الاربعاء، القبض على امرأة سرقت 8 دور

سكنية بمناطق متفرقة في قضاء الهندية

شرقي محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أنه "بعد أن حصلت عدة سرقات

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