2021/06/09 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت العتبة الحسينية المقدسة نسباً

متقدمة بإنشاء مركز (سلامتك الطبي

الخيري) الذي يعد الاول من نوعه لعلاج

مرضى كورونا المصابين بالسلالة الهندية

في البلاد، بينما حذرت وزارة الصحة من

شدة وخطورة السلالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تثير قلق المواطنين بشأن أشكال كورونا المتحورة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تثير قلق المواطنين بشأن أشكال كورونا المتحورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).