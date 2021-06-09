الاتصالات تحدد اسعار المكالمات والاشتراك بخطوط الانترنت عبر

2021/06/09 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب وزارة الاتصالات من تشغيل الشبكة

الضوئية في بغداد، بينما حددت اسعار

المكالمات والاشتراك بخطوط الانترنت

عبرها .

ويهدف مشروع الألياف الضوئية إلى تقديم

خدمات رقمية واتصالات متكاملة لجميع

المواطنين ب

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