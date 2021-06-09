أ ف ب: القصف التركي تسبب بنزوح نحو 300 عائلة من قرى العمادية في دهوك

2021/06/09 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل الجيش التركي قصف مناطق شمالي العراق تغوله لمسافة تصل لنحو عشرين كيلومترا داخل الأراضي العراقية ضمن عملياته العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني.

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان القصف التركي لمناطق وقرى في محافظة دهوك تسبب بنزوح نحو ثلاث مئة عائلة من قرى العمادية الى مناطق مجاورة هربا من القصف التركي والمعارك الدائرة بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني.

وأشارت الوكالة نقلا عن عضو سابق في البرلمان التركي أن رئيس تركيا رجب طيب اردوغان يريد نقل المعركة مع حزب العمال الى ارض يسيطر عليها البه به كه داخل العراق حيث تستخدم تركيا طائرات مسيرة في حربها ضد حزب العمال كما انها تسعى لإنشاء حزام أمني وقطع الطريق أمام مشروع يمتد بين سوريا والعراق وإيران وتركيا.

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