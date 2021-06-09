2021/06/09 | 13:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، ان مديرية الاستخبارات العسكرية، أحبطت عملية ارهابية بعجلة مفخخة في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان أنه “وفقا لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية الى مفاصلها في قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة اكدت وجود عجلة مفخخة مخبأة باحد الاوكار في قرية محيريجة بصحراء راوة ، كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية ارهابية بمحافظة الانبار”.

وأوضحت “على اثر تلك المعلومة تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وباسناد قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الثامن وتمت مداهمة المخبأ والاستيلاء على العجلة المفخخة، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بإخراج العجلة وتفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تحبط عملية ارهابية بعجلة مفخخة في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تحبط عملية ارهابية بعجلة مفخخة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).