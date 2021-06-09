2021/06/09 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مدير الرعاية الاجتماعيَّة في ميسان بتهمة الرشوة، لافتة إلى الكشف عن فقدان أضابير لمشاريع مهمةٍ في ضريبة ميسان وضبط الموظف المسؤول.وذكرت دائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مدير الرعاية الاجتماعيَّة في ميسان المركز الخبري الوطني.

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