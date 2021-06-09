رقم قياسي جديد لسعر صرف الدولار

2021/06/09 | 13:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، يوم الاربعاء 2021/6/7، رقما قياسيا جديدا، في اسواق العملات باقليم كوردستان.

وقال شوان هادي تاجر العملة في سوق السليمانية لـPUKmedia: ان سعر صرف 100 دولار امام الدينار العراقي بلغ اليوم 150 الف و650 دينار، عازيا السبب الى تزايد الطلب على شرائه من قبل الشركات والتجار والمواطنين، مشيرا الى ان ارتفاع السعر لا علاقة له مع البنك المركزي العراقي.

واضاف: ان اسعار باقي العملات امام الدينار العراقي هي على الشكل التالي:

100 يورو = 182.000 دينار.

100 باون = 211.000 دينار.

100 ليرة تركية = 18.000 دينار.

100 الف تومان ايراني = 6.650 دينار.

PUKmedia خاص

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