2021/06/09 | 13:38 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 9 يونيو 2021 | 01:22 مساءً | عدد القراءات : 12

حتى الاحد المقبل..



تعرف على حالة الطقس في عموم العراق

أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد، خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان ان "طقس غد الخميس سيكون صحوا بجميع المناطق، مع انخفاض بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية".

واشارت، إلى ان "طقس الجمعة سيكون صحوا أيضا ولا تغيير في درجات الحرارة عن اليوم السابق"، لافتة إلى "تصاعد موجات غبار خفيف بالمنطقة الجنوبية بسبب سرعة الرياح".

ونوهت الهيئة بان "حالة الطقس السبت المقبل، بعموم البلاد، ستكون كما هو حالها يوم الجمعة"، مشيرة الى "انخفاض درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، يوم الأحد المقبل".

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