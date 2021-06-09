2021/06/09 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان

النزاهة: القبض على مدير الرعاية

الاجتماعيَّة في ميسان بتهمة الرشوة

- الكشف عن فقدان أضابير لمشاريع مهمةٍ

في ضريبة ميسان وضبط الموظف المسؤول

- الكشف عن تلاعبٍ في براءة الذمة

الخاصة بالمكل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مدير الرعاية الاجتماعيَّة في ميسان بتهمة الرشوة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مدير الرعاية الاجتماعيَّة في ميسان بتهمة الرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).