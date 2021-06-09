ما زال سقوط الموصل.. إصبع اتهام يُشير الى أطراف محلية وإقليمية ودولية !

2021/06/09 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح بيعي ـ ج1

قبل يوم 10/6 من عام 2014 كانت جميع الأطراف

السياسية المحلية, والإقليمية الفاعلة,

والدولية صاحبة النفوذ والقوة, تعلم

جيدا ً بأن شعب العراقي سيُذبح من

الوريد الى الوريد, وأنه سيُقت

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