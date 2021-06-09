ايران : المحاصيل الزراعية تمثل 23 بالمائة من اجمالي الصادرات الى العراق

2021/06/09 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد وزير الزراعة الايراني كاظم خفازي خلال اجتماع مع نظيره العراقي محمد كريم جاسم الخفاجي في مدينة مشهد ، الاربعاء، ان كمية البضائع الزراعية المصدرة الى العراق تمثل ما نسبته 23 بالمائة من الصادرات الايرانية الى البلاد.

ونقلت وكالة "مهر" الايرانية في تقرير عن وزير الزراعة الايراني قوله: إن ” “لدينا علاقات تجارية جيدة للغاية مع العراق ويتم تصدير كمية كبيرة من بضائعنا إلى العراق ، حوالي 23٪ منها منتجات زراعية”.

واضاف لنظيره العراقي أنه ” من أجل التعاون في مختلف المجالات ، يحتاج الجانبان إلى جدول زمني يتناسب مع التقويمات الزراعية في البلدين”، مبينا أن “هناك أرضية جيدة لاستيراد البضائع التي نستوردها من دول أخرى ، والتي يمكننا استيرادها من العراق لدعم ميزاننا التجاري”.

واوضح أن ” البضائع الإيرانية تحتاج إلى أن تتمتع بترتيب خاص للتصدير إلى العراق وأن يكون لها تعريفات تفضيلية وأنظمة أخرى تتعلق بالجمارك وجودة المنتجات الزراعية والبروتوكولات المتعلقة بالبيطريات يجب مراعاتها حتى لا نواجه مشاكل في الحدود “.

واشار وزير الزراعة الايراني الى ان ” من الضروري تحقيق المزيد بين البلدين الجارين “، معربا عن “شكره للحكومة والشعب العراقي الذي وقف إلى جانبنا في ظل العقوبات الأمريكية القاسية”.

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