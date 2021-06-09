عمليات الجزيرة تحبط ’عملية إرهابية’ بعجلة مفخخة في الأنبار

2021/06/09 | 13:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، احباط "عملية ارهابية" بعجلة مفخخة في الانبار.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 حزيران 2021)، أنه "وفقا لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية الى مفاصلها في قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة اكدت وجود عجلة مفخخة مخبأة باحد الاوكار في قرية محيريجة بصحراء راوة ، كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية ارهابية بمحافظة الانبار".

وأضاف أنه "على اثر تلك المعلومة تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وباسناد قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الثامن وتمت مداهمة المخبأ والاستيلاء على العجلة المفخخة".

وتابعت، "قامت مفارز هندسة الفرقة بإخراج العجلة وتفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر".

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