2021/06/09 | 13:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بالفيديو جراف..



حصيلة العمليات العسكرية للجيش العراقي خلال 7 أيام » وكالة الأنباء العراقية

اليوم, 13:47

فيديو

واع/

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