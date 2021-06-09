لتعزيز النمو.. دولة تعتمد البيتكوين كعملة قانونية

2021/06/09 | 13:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق برلمان السلفادور الأربعاء على قانون يعتبر العملة الالكترونية البتكوين قانونية في خطوة غير مسبوقة في العالم يؤيدها الرئيس نجيب أبو كيلة لتعزيز نمو الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

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