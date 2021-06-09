المالية النيابية: الحكومة طعنت بجميع بنود قانون موازنة 2021 ذات الجنبة المالية

2021/06/09 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن طعن الحكومة بجميع بنود الموازنة ذات الجنبة المالية.

عضو اللجنة محمد إبراهيم، قال في تصريح صحفي، إن الحكومة عمدت للطعن بجميع المواد التي تمت إضافتها أو التعديل عليها وفيها جنبة مالية في قانون الموازنة.

وأكد أن الحكومة طعنت بأي مقترح أو مادة فيها زيادة بالمبالغ على اعتبار أن تلك المبالغ تزيد نسبة العجز وفق الرؤية الحكومية.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد اعلنت في السابع عشر من أيار الماضي عن طعنها ببعض بنود قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها.

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