2021/06/09 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف نائب في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن تقارير لديوان الرقابة المالية الاتحادي تتحدث عن تهرب ضريبي كبير من قبل شركات نفطية وسياحية وبنوك منذ سنوات.وقال النائب حسين العقابي، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخص شركات ومصارف..



الكشف عن تهرب ضريبي بالمليارات المركز الخبري الوطني.

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