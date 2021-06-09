2021/06/09 | 14:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد الاتحاد الوطني الكوردستان، الذي يترأسه بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء، الكاردينال لويس روفائيل ساكو رئيس البطريركية الكلدانية

وكان طالباني والوفد المرافق له قد وصل بغداد قبل 5 ايام، لبحث سبل تطوير العلاقات والانتخابات المقبلة وحل المشاكل، في سلسلة لقاءات مع المسؤولين البارزين للاطراف السياسية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بافل طالباني يزور الكاردينال لويس روفائيل ساكو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بافل طالباني يزور الكاردينال لويس روفائيل ساكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).