صور.. بافل طالباني يزور مركز تنظيمات بغداد

2021/06/09 | 14:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني والوفد المرافق له الى العاصمة بغداد، يوم الاربعاء، مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكان طالباني قد وصل قبل 5 ايام الى بغداد، للتباحث مع الأطراف السياسية المؤثرة ومسؤولين في الحكومة تطوير العلاقات والانتخابات المقبلة وحل المشاكل.

PUKmedia خاص

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