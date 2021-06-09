القنصلية الأمريكية في أربيل تحذر من السفر إلى العراق

2021/06/09 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت القنصلية الأمريكية في محافظة

أربيل، اليوم الأربعاء، من السفر إلى

باقي أنحاء العراق لعدة أسباب، أبرزها

الإرهاب والصراع المسلح.

وذكرت القنصلية في بيان صحفي: "لا تسافر

إلى العراق بسبب فيروس كورونا،

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