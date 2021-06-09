مجلس الوزراء الايراني يوافق على الالغاء المتبادل للتأشيرات مع العراق

2021/06/09 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء الايراني على اصدار

لوائح تتعلق بالغاء متبادل لتأشيرات

الدخول لحملة الجوازات العادية بين

ايران والعراق.

وبيّن الموقع الرسمي للحكومة الايرانية

اليوم الاربعاء، أن مجلس الوزراء أقر في

ج

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