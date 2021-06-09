ما زال سقوط الموصل.. إصبع اتهام يُشير الى أطراف محلية وإقليمية ودولية ! - الجزء الثاني

2021/06/09 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح بيعي

مع انتهاء عام (2013) واستقبال عام (2014)

تكون التنظيمات الإرهابية ـ

والتكفيرية, وبالتزامن مع تصاعد وتيرة

الصراع السياسي بين الكتل والأحزاب

السياسية على السلطة والنفوذ وتداعياته

الخطي

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