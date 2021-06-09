الاستخبارات: القبض على ١٨ متهماً بالارهاب في نينوى

2021/06/09 | 14:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على القبض على ١٨ متهماً بقضايا إرهابية في محافظة نينوى.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفرزها تمكنت من القاء القبض على (١٨) ارهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى ، مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية صادرة بحقهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة […]

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