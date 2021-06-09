سعر الدولار ومبيعات البنك المركزي يتنافسان نحو القمة ويصلان “مستويات غير مسبوقة”

2021/06/09 | 14:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

باع البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أعلى كمية من الدولار منذ تغييره لسعر الصرف في 19 كانون الاول 2020، بالتزامن مع وصول سعر الدولار في الاسواق الى مستويات غير مسبوقة بلغت 151 ألف لكل 100 دولار.

وبلغ إجمالي المبيعات الكلية لمزاد بيع العملة الأجنبية للبنك اليوم، 217 مليوناً و769 ألفاً و315 دولاراً.

وكان إجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج حوالات، إعتمادات في مزاد اليوم 196 الفاً و769 الفاً و315 دولاراً، أما إجمالي البيع النقدي فكان 21 مليون دولار.

تشهد البورصة في بغداد، اليوم الأربعاء، قفزة بأسعار الدولار حيث بلغت 1550 ديناراً وهو أعلى سعر تسجله منذ أسابيع.

يشار الى ان البنك المركزي قرر أول أمس الأثنين، تلبية كافة طلبات المواطنين على العملة الأجنبية (الدولار) لأغراض السفر والدراسة والعلاج في الخارج من خلال تغذية بطاقات الدفع الالكترونية {الماستر كارد والفيزا كارد} وبالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك”.

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