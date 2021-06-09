عبوات ناسفة وحقول من المتفجرات .. الاتحادية تنفذ عمليات أمنية في عدد من المناطق (صور)

2021/06/09 | 14:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن تمكن الشرطة الاتحادية من تنفيذ عمليات امنية في صلاح الدين وكركوك ضبطت خلالها عبوات ناسفة والمقذوفات الحربية.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 حزيران 2021)، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، نفذت قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وبالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة مسنودة بالجهد الاستخباري، عملية امنية لتفتيش ناحية " مكيشيفة " في سامراء بمحافظة صلاح الدين، اسفرت عن العثور على حقل للعبوات الناسفة يحتوي على ( 27 عبوة مختلف الانواع ، قنابر هاون 82 ملم عدد8 ، صاروخ قاذفة RBG7 ، رمانة يدوية عدد 16 )".

واضاف البيان ان "تشكيلات الفرقة الثالثة نفذت عملية امنية في قرى (العواشرة ، المرادية ، حافة نهر الزاب ، مقالع الحصو ، وقرية المسحل " في قضاء " الحويجة) بمحافظة كركوك حيث أسفرت عن العثور على ( 5 عبوات ناسفة مختلفة ، وقنبرة هاون 60 ملم عدد 2 )، وتم معالجة جميع المضبوطات من قبل مفارز الجهد الهندسي المشتركة بالواجب".

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