خلية الإعلام الأمني: إحباط هجوم إرهابي بعجلة مفخخة في المحافظة

2021/06/09 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، إحباط هجوم بسيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت الخلية في بيان، أن معلومات استخبارية دقيقة، أكدت وجود عجلة مفخخة مخبأة في أحد الأوكار في قرية محيريجة بصحراء راوه، كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية بمحافظة الانبار.

وأضاف بيان الخلية، أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبإسناد قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الثامن، داهمت المخبأ واستولت على العجلة المفخخة.

هذا وأشار بيان خلية الإعلام الأمني إلى أن مفارز هندسة الفرقة قامت بإخراج العجلة وتفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر.

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