2021/06/09 | 14:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاربعاء، استبعاد 135 مرشحا من الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في الـ10 من تشرين الاول المقبل.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تقرر استبعاد 135 مرشحا من الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في الـ10 من تشرين الاول المقبل".

واشارت الى ان "المرشحين المستبعدين هم من العسكريين، لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات بحسب المادة التاسعة من قانون الانتخابات".

يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، في 30 ايار الماضي، استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

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