العمليات المشتركة تتحدث لـ

2021/06/09 | 14:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

بعد يومين من تداول أنباء على إطلاق سراح قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر مصلح وسط جمع من منتسبي الحشد الشعبي قبل أن يتوجه إلى العتبة الحسينية في محافظة كربلاء.

نشرت منصات مقربة من الفصائل ووسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو قالت إنها التقطت أثناء خروج قاسم مصلح

ونشرت منصات مقربة من الفصائل ووسائل التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو قالت إنها التقطت أثناء خروج مصلح من منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وتوجهه إلى محافظة كربلاء حيث منزله، قبل أن تظهر مقاطع فيديو مصلح وهو داخل العتبة الحسينية في كربلاء، وسط احتفال من مرافقيه باطلاق سراحه بعد أسبوعين من اعتقاله بتهم وفق المادة 4 إرهاب، فيما نقلت تقارير في حينها عن مصادر أن "مصلح متهم أيضًا بقضية اغتيال الناشطين الكربلائيين فاهم الطائي وإيهاب الوزني"، فضلًا عن اتهام والدة الناشط الكربلائي، إيهاب الوزني، بأنه من "هدد ابنها قبل اغتياله".

وأكدت تقارير أن "مصلح أطلق سراحه بعد تبرئته من قبل القضاء، ونتيجة عدم كفاية الأدلة على التهم الموجهة إليه".

وبينما لم يصدر أي موقف أو توضيح رسمي من الجهات المعنية حول حقيقة إطلاق سراح مصلح، أجرى "ألترا عراق" اتصالًا بقيادة العمليات المشتركة وهي الجهة التي كانت "تتحفظ" على مصلح حسب الإعلان الحكومي الرسمي.

وبدا المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي حائرًا بالصور ومقاطع الفيديو المتداولة، مؤكدًا خلال حديث لـ"ألترا عراق" أنه "يشاهد ما يتم تداوله ولا يعلم حقيقة إطلاق سراح مصلح من عدمها لأنه لم يصل شيئًا رسميًا للعمليات المشتركة حتى الآن".

وحول كيفية عدم معرفته بحقيقة إطلاق سراحه من عدمها بالرغم من كون مصلح محتجزًا لدى العمليات المشتركة، أوضح الخفاجي أنه "لم يكن محتجزًا بل متحفظ عليه لدى العمليات المشتركة، لذا فإن مكان احتجازه غير معلوم لجميع الأعضاء في العمليات ومن بينها المتحدث باسم العمليات المشتركة"، قبل أن يعاود الخفاجي الاتصال بـ"ألترا عراق" ليؤكد أنه "أجرى اتصالات مع قيادات العمليات المشتركة وتبين أن مصلح أطلق سراحه بالفعل بقرار من القضاء".

قالت العمليات المشتركة لـ"ألترا عراق" إن قاسم أطلق سراحه من قبل القضاء

ويأتي إطلاق سراح مصلح المتهم باغتيال إيهاب الوزني بحسب تقارير صحفية، بالتزامن مع حملة ومهلة أطلقتها والدة الناشط الضحية إيهاب الوزني، التي حددت مهلة 12 يومًا للقضاء، بالكشف عن قاتلي ولدها، قبل أن تقدم على "خطوة غير مسبوقة" بحسب بيانها الذي ألقته في وقفة احتجاجية في محافظة كربلاء يوم الاثنين الماضي 7 حزيران/يونيو الجاري، والتي من المفترض أن تنتهي في 19 حزيران/يونيو.

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