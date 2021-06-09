2021/06/09 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 30 دقيقة

وكالة الاستخبارات تلقي القبض على 18 متهماً بقضايا إرهابية في نينوى

منذ ساعة واحدة

النزاهة: القبض على مدير الرعاية الاجتماعيَّة في ميسان بتهمة الرشوة

منذ ساعة واحدة

الاستخبارات العسكرية تحبط عملية ارهابية بعجلة مفخخة في الانبار

منذ ساعة واحدة

ضبط مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي

منذ 3 ساعات

التحالف الدولي يجهز طائرات F-16 العراقية بالادوات الاحتياطية

منذ 3 ساعات

النزاهـة: استقدام رئيس مجـلـس محافظـة صـلاح الـدين و(15) عضواً في قضيَّة إعادة موجودات

منذ 4 ساعات

بالصور..



اطلاق سراح القيادي في الحشد قاسم مصلح

منذ 19 ساعة

الاستخبارات تضبط 25 كغم من مادة C4 وعبوات ناسفة في ميسان

منذ 19 ساعة

القبض على 33 متهماً بقضايا جنائية مختلفة

منذ 21 ساعة

الاعرجي يوجه باجتماع عاجل بشأن تطورات أحداث مخمور

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي ويارالله يبحثان تعزيز الجهد الأمني والاستخباراتي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي ويارالله يبحثان تعزيز الجهد الأمني والاستخباراتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).