2021/06/09 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



المفوضية تنشر اسماء 135 مرشحا تم استبعادهم من خوض الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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