نينوى.. اعتقال 18 متهماً بقضايا إرهابية

2021/06/09 | 14:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الاربعاء، القاء القبض على 18 متهماً بقضايا إرهابية في محافظة نينوى.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه "وفقا لمعلومات استخباراتية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على (18) ارهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية صادرة بحقهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وأضاف البيان، ان "الارهابيين عملوا ضمن صفوف داعش بما يسمى بـ ولاية نينوى والمعسكرات وديوان الجند وقاطع بادوش وفرقة نهاوند والمعهد اللا شرعي وفرقة عين جالوت تحت كنى واسماء مختلفة"، لافتا الى انهم " اعترفوا بالاشتراك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير" .

واشار البيان الى انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا."

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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