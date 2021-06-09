فبركة عراق لم يوجد بعد؟/3 - عبدالامير الركابي

2021/06/09 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي اتسم العصر الحديث ومنذ القرن السادس عشر بتحقق امرين اساسيين ميزا حالة العالم وطبعتاه: انبعات مجتمعية الازدواج الرافدينيه في دورة ثالثة أخيرة، تبعها بلوغ المجتمعية الأحادية اعلى وذروة تجسدها المفضي الى نهايتها، وانقضاء زمن هيمنتها النموذجية والمفهومية، وهما ظاهرتان متلازمتان موحدتان، ماتلبثان ان تتجليان كحالة تصادم اصطراعي مباشر مع بدايات القرن العشرين، وحضور الغرب المباشر العسكري والمفهومي في ارض ......





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