2021/06/09 | 14:40 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 9 يونيو 2021 | 02:34 مساءً

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التجارة تعلن البدء بتطبيق برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة

أعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، التطبيق الفعلي لبرنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة الى جمهورية العراق بدءا من مطلع حزيران الجاري.



وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، سرمد طه سعيد، ان "هذا البرنامج سيسهم والى حد كبير في تطوير قطاع الاستيرادات، والذي من خلاله يتم التأكد من وجود تلك المصانع والشركات الموردة الى العراق، من خلال الكشف الموقعي لتلك المصانع والشركات المصدرة الى العراق".



واضاف ان "هذا النظام يكشف عن كفاءة الشركات واتباعها الطرق والمعايير الدولية في عملية التصنيع، وقدرتها على التوريد، فضلا عن التأكد من الوثائق والتراخيص الممنوحة اليها في بلدها الام، والتأكد ايضا من مناشئ تلك المصانع والشركات الموردة الى العراق".



واشار سعيد الى أن "الشركة العامة للمعارض العراقية، أصدرت قائمة بالمواد المشمولة ببرنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة للعراق، ليتسنى لأصحاب المصانع والشركات تسجيل شركاتهم ومصانعهم وحسب التوقيتات الزمنية المعلنة في القائمة".

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