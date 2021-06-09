2021/06/09 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أسماء 135 مرشحا قررت استبعادهم من خوض الانتخابات.وبحسب وثائق حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، الأسماء المستبعدة هي:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



المفوضية تنشر اسماء 135 مرشحا قررت استبعادهم من خوض الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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