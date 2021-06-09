بالاسماء.. وجبة 'ثقيلة' من المرشحين المستبعدين عن الانتخابات (وثائق)

2021/06/09 | 14:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الاربعاء، استبعاد 135 مرشحا من الانتخابات المقبلة لمخالفتهم القانون.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، اليوم (9 حزيران 2021) انه "تقرر استبعاد 135 مرشحا من الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في الـ10 من تشرين الاول المقبل".

واشارت الى ان "المرشحين المستبعدين هم من العسكريين، لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات بحسب المادة التاسعة من قانون الانتخابات".

يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، في 30 ايار الماضي، استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحا من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

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